Ivan Perisic è passato ufficialmente al Bayern Monaco. Il croato si è presentato al suo nuovo club, dettando gli obiettivi futuri

«Sono molto felice di essere tornato in Germania. Il Bayern è uno dei più grandi club in Europa. Vogliamo vincere non solo in Bundes e in Coppa di Germania ma anche in Champions League» ha dichiarato il croato ex Inter.