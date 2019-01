Due big su Perisic: può partire subito. Tre nomi per rimpiazzarlo

Ivan Perisic può lasciare l’Inter? Manchester United e Atletico Madrid sulle sue tracce. L’Inter su Bergwijn, Chiesa e Martial

Movimenti di mercato in casa Inter? Non c’è solo la grana Icardi da risolvere per i nerazzurri. Il mercato è imprevedibile e giorno dopo giorno, ora dopo ora, può portare a delle clamorose novità. Secondo La Gazzetta dello Sport, l’Inter deve prestare attenzione alla situazione di Ivan Perisic. L’esterno offensivo croato non sta disputando la sua miglior stagione e potrebbe andare via. Il giocatore potrebbe fare le valigie in estate ma attenzione alle sirene che arrivano dalla Premier e dalla Liga con Manchester United e Atletico Madrid che sarebbero pronte a tornare all’assalto.

Ieri il giocatore dell’Inter è stato avvistato in sede. Ufficialmente non c’erano notizie di mercato da ascoltare e colloqui da effettuare né con Ausilio né con Marotta ma qualcosa si sta muovendo attorno al nome di Perisic. L’Inter non vorrebbe privarsene a gennaio ma molto dipenderà dalle eventuali offerte che arriveranno sul tavolo. Per il momento siamo alla fase esplorativa, l’Inter non ha ancora in mano offerte ufficiali, ma i movimenti sono concreti e vanno registrati. Se Perisic partisse subito l’Inter dovrebbe cercare un sostituto: il sogno è Chiesa della Fiorentina. Piacciono anche Bergwijn del Psv (ma sono arrivate delle smentite) e Martial, fresco di rinnovo con lo United.