L’Atletico Madrid del Cholo Simeone pensa a Ivan Perisic. Il giocatore può lasciare l’Inter: Ramadani in azione

Ivan Perisic non sta attraversando il suo miglior momento. Il giocatore dell’Inter aveva iniziato molto bene la stagione ma sta deludendo le attese. Spalletti, che lo ha convinto appena un anno fa a rimanere in nerazzurro e a respingere le lusinghe provenienti dall’estero, continua a riporre grande fiducia in lui ma il giocatore croato sembra la brutta coppia dell’esterno ammirato negli ultimi 2 anni. Il giocatore nei giorni scorsi non ha chiuso le porte a un addio all’Inter e a fine stagione le strade di Ivan e dei nerazzurri potrebbero separarsi.

«Ho sempre detto che il mio sogno è giocare in Premier League, nel calcio tutto è possibile, vedremo in futuro. Ora mi sto concentrando sull’Inter. Spero che i tifosi nerazzurri possano capire il mio punto di vista» aveva detto il giocatore. Secondo fcinternews, il club nerazzurro potrebbe cedere il suo gioiello in estate. Attenzione ai movimenti dell’Atletico Madrid. Diego Pablo Simeone, estimatore dell’esterno croato, ha avviato i primi contatti con Fali Ramadani, agente del giocatore. Il procuratore sta tessendo la tela ma l’Inter ha in mano il pallino del gioco: il club nerazzurro chiede almeno 50 milioni di euro per lasciar andare il suo giocatore.