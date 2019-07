Perisic e Dzeko in vacanza insieme: messaggio alla Roma? – FOTO

Ivan Perisic ed Edin Dzeko stanno trascorrendo gli ultimi giorni di vacanza concessi insieme: messaggio di mercato?

Petrachi, in conferenza stampa, ha assicurato che se l’Inter vuole avere Edin Dzeko la prossima stagione dovrà pagare quanto e come richiesto dalla Roma. I rapporti tra le due società sono attualmente freddissimi e l’affare Barella non ha aiutato a riscaldarli.

A differenza dei rapporti tra Perisic e Dzeko che, come testimoniato dal bosniaco sui social, stanno passando gli ultimi giorni di vacanza insieme. Chissà se la foto scattata da Dzeko non sia un messaggio velato alla società giallorossa?