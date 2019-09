Perisic entusiasma in Germania, riscatto sicuro a fine stagione?

In Germania sono tutti soddisfatti per quanto ha fatto vedere Perisic con la maglia del Bayern Monaco. Riscatto sicuro?

Ivan Perisic entusiasma in Germania. Il croato sta vivendo un ottimo inizio di stagione con la maglia bavarese condito da gol e e assist. Stando a FcInterNews.it sono salite, vertiginosamente, quindi, le chances di riscatto da parte del Bayern Monaco.

Il tecnico Niko Kovac, suo grande estimatore e principale sponsor del suo arrivo in estate, lo considera un titolare fisso e il croato ha risposto con prestazioni sempre più convincenti in Bundesliga. I 20 milioni di euro pattuiti la scorsa estate per la conferma del giocatore in Baviera sembrano quasi un affare per il Bayern.