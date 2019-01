Perisic chiede la cessione: l’Inter su Ferreira Carrasco

L’Inter potrebbe cedere Ivan Perisic: il giocatore ha chiesto la cessione in Premier League. I nerazzurri valutano Yannick Ferreira Carrasco

Ultimi giorni di calciomercato agitati in casa Inter. Ivan Perisic, esterno d’attacco nerazzurro, ha chiesto la cessione. Il giocatore croato, mai al 100% in questa stagione, vuole andare a giocare in Premier League e non ha mai nascosto il suo desiderio («Ho sempre detto che il mio sogno è giocare in Premier League, nel calcio tutto è possibile, vedremo in futuro» ha detto di recente, pubblicamente, il giocatore). Il club nerazzurro non ha chiuso alla cessione. Secondo La Gazzetta dello Sport, l’Inter è pronta a lasciarlo andare, a patto che arrivino 35-40 milioni di euro.

Ivan Perisic, che ha fatto registrare un certo nervosismo negli ultimi giorni, può andare in Premier League negli ultimi giorni di calciomercato e l’Inter ha attivato i contatti per Yannick Ferreira Carrasco. L’esterno ex Atletico Madrid, è seguito anche dal Milan, ma i rossoneri sembrano aver mollato la presa per via delle richieste del giocatore, che vorrebbe mantenere lo stesso stipendio percepito in Cina. I nerazzurri seguono il belga classe ’93 che potrebbe arrivare alla corte di Luciano Spalletti anche in caso di partenza a gennaio di un altro esterno: Antonio Candreva. Anche l’italiano ha chiesto la cessione all’Inter. Ore importanti in casa nerazzurra.