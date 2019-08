Perisic Inter, il croato verso l’addio. Può partire anche in prestito

Perisic Inter, arriva la definitiva bocciatura di Conte. Il croato verso l’addio: la dirigenza fa sapere che potrà partire anche in prestito

Ivan Perisic è tra i tanti bocciati di Antonio Conte, che da quando è sulla panchina dell’Inter ha rivoltato le certezze degli anni precedenti. Tuttavia il croato, rispetto agli altri citati dal mister, sembrava potesse avere una possibilità per fargli cambiare idea.

Tutto vano, poiché ha deluso in qualsiasi ruolo Conte l’abbia provato. Per questo la cessione è la pista più percorribile. La Gazzetta dello Sport fa sapere che non è esclusa la soluzione prestito. La Premier è il campionato che più intriga Perisic, ma non sono arrivate proposte e il mercato in entrata chiude domani.