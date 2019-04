Ivan Perisic, esterno d’attacco dell’Inter, ha parlato della sua avventura in maglia nerazzurra. Ecco le sue dichiarazioni

Viaggio in Belgio per Ivan Perisic. Il giocatore è tornato a Bruges, club dove ha giocato dal 2009 al 2011, prima di trasferirsi al Borussia Dortmund, e ha parlato al sito ufficiale della società belga, raccontando la sua esperienza in Italia, all’Inter: «Avevo programmato questa visita in Belgio dopo la gara dell’Inter contro l’Atalanta. Avevo programmato il viaggio con degli amici e mia sorella per assistere alla partita tra il Bruges e lo Standard Liegi. Per me è sempre un piacere tornare qui».

Prosegue il racconto di Ivan Perisic: «Come mi trovo in Italia? Tutto bene. Io sto bene fisicamente e sto giocando tutte le gare. La Juve è la squadra più forte in Italia? Sì, ora sono i più forti ma noi stiamo lottando duramente. La mia visita qui? Ho ancora tanti contatti con giocatori del passato che hanno giocato nel Bruges, con quelli attuali non ho ancora avuto modo».