Perisic Tottenham, sprint degli Spurs: Conte spinge per il croato

Perisic Tottenham, sprint degli Spurs per lui! Conte lo rivuole per rinforzare la sua squadra: le ultime sul futuro dell’esterno croato

Il Tottenham effettua il sorpasso su Juve e Chelsea per Perisic con un’offerta di un biennale a sei milioni di euro. E’ quanto riportato da Gianluca Di Marzio.com.

Conte rivuole l’esterno croato in scadenza di contratto con l’Inter per rinforzare gli Spurs con un giocatore di esperienza, come richiesto proprio dal tecnico. Entro lunedì Perisic darà la sua risposta definitiva al Tottenham, mentre i nerazzurri aspettano per capire cosa fare con il rinnovo