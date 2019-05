Perotti: «Vorrei tornare in Argentina. De Rossi? So che gli piace il Boca»

L’attaccante della Roma, Diego Perotti, ha rilasciato un’intervista nella quale ha parlato di De Rossi e della sua volontà di tornare in Argentina

Nel corso di un’intervista rilasciata all’emittente radiofonica argentina La Oral Deportiva, Diego Perotti è tornato a parlare del suo futuro, dopo una stagione travagliata dagli infortuni con la Roma.

Ecco le sue parole: «Ho un contratto fino alla metà del 2021, ma mi piacerebbe tornare in Argentina. Quando sono tornato in Argentina, sono arrivato con delle ricadute di infortuni subiti al Siviglia». L’attaccante ha poi parlato di De Rossi: «A De Rossi piace il Boca, con Leandro Paredes vedeva i Superclasicos, ma non so se vuole venire. E’ una decisione personale».