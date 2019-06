Perugia, il riscatto di Oddo per ripartire insieme: l’obiettivo

Il Perugia ha visto sfumare la promozione ai playoff contro il Verona: ora un nuovo obiettivo. Massimo Oddo è l’allenatore per raggiungerlo

Il Perugia e Massimo Oddo ripartono insieme. Da un lato, «la squadra dei miracoli» capace di essere degna rivale di squadre ben più blasonate negli anni ’80 che cerca lo storico ritorno in Serie A dopo averlo sfiorato in questa stagione: nono posto, poi ripescati e sconfitti ai playoff dal Verona.

Dall’altro lato Massimo Oddo, l’allenatore abruzzese che ha trovato gloria con il Pescara, per poi ridimensionarsi con Udinese e Crotone. Ora con la firma di un contratto biennale, il progetto del Perugia è quello di ritornare in Serie A, per la terza volta nella sua storia e riassaporare grandi palcoscenici con il suo nuovo allenatore.