Perugia, Oddo si presenta: «Questa è una piazza da progetto, sono entusiasta»

Massimo Oddo ammette: «Il Perugia mi aveva già chiamato due anni fa, ma aspettavo l’Udinese»

Tempo di presentazioni ufficiali in casa Perugia. Quest’oggi, infatti, Massimo Oddo ha tenuto la sua prima conferenza stampa come nuovo tecnico biancorosso. Le parole del Campione del Mondo 2006.

RETROSCENA – «La prima chiamata c’era stata nell’ottobre di due anni fa, ma allora stavo aspettando la chiamata dall’Udinese e non se ne fece niente».

OBIETTIVI – «Prometto che questa squadra andrà sempre alla ricerca del risultato attraverso il gioco, perché quando si gioca bene non sempre si vince ma ci sono più possibilità di riuscirci ed in un certo qual modo come filosofia calcistica mi avvicino molto ad Alessandro (Nesta, ndr), che mi ha preceduto qui e con il quale ho parlato, in quanto siamo amici».

MERCATO – «Sono contento di condividere le idee con la società e il direttore sportivo, è importante avere vicino chi capisce quello che vuole un allenatore. Non sono importanti giocatori di nome o che guadagnano tanti soldi, ma è l’idea che va condivisa. I nomi si fanno più che altro per capire in che direzione si deve andare ed è per questo che a Roberto Goretti per far capire di cosa ho bisogno ho fatto il nome di Dybala: il mio compito è migliorare i giocatori funzionali a quelle che sono le mie idee calcistiche»