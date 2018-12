Peruzzi-Lazio: è rottura? Arriva la smentita

Angelo Peruzzi, team manager della Lazio, pronto a lasciare il club di Lotito? E’ arrivata la smentita: la ricostruzione

Giorni agitati in casa Lazio. Prima le quattro gare senza vittorie, poi il ritiro voluto dal presidente Lotito e non gradito da parte della squadra, infine le voci sull’addio di AngeloPeruzzi. Secondo Il Messaggero il team manager laziale, nonostante il rinnovo firmato in estate, avrebbe deciso di lasciare la Lazio a causa di qualche intromissione di troppo con alcuni giocatori che lo avrebbero scavalcato spesso. La Lazio però ha smentito la notizia e tiene a precisare che l’Angelo ‘custode’ laziale è un tassello fondamentale del club e non ha mai avuto intenzione di lasciare il proprio posto.

