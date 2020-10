Pescara-Frosinone 0-2, Sebastiani: «Domani parlerò con Oddo»

Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, ha parlato dopo la clamorosa sconfitta contro il Frosinone. Le sue parole

«Credo che sia un problema di squadra, bisognerà cercare i motivi. Domani parlerò con Oddo e la squadra. Non so che problema abbia la squadra. Domani Drudi farà i controlli e valuteremo. Chiedo scusa perché una partita del genere non si può vedere. In Serie B serve la giusta cattiveria, questa cosa manca e bisogna capire il motivo. I ragazzi ed il mister devono dirci la problematica che c’è».