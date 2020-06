Pescara, Sebastiani: «Forse dalla prossima partita in casa rivedremo il pubblico»

Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, ha parlato di rivedere i tifosi allo stadio

Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, in una intervista a PescaraSport24.it ha parlato della possibilità di rivedere presto i tifosi negli stadi.

TIFOSI ALLO STADIO – «Forse dalla prossima partita in casa rivedremo il pubblico, qualcosa potrebbe cambiare dato che riaprono i cinema e i teatri. Con tutte le precauzioni e i controlli del caso, ma per gli abbonati credo si possa ragionare in tal senso. Si sta lavorando per questo in maniera concreta».