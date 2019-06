Pescara, Sebastiani: «Iemmello? Non possiamo permettercelo»

Il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, ha commentato le voci che vedrebbero Iemmello in Abruzzo

Nel corso di un’intervista al Messaggero, il presidente del Pescara, Daniele Iemmello, ha commentato le ultime voci di mercato riguardanti un possibile arrivo di Iemmello in Abruzzo. Ecco le parole del patron: «Brugman oggi ambisce a qualcosa di meglio di Pescara per andare via. Il Benevento ha una società importante e un programma ambizioso per i prossimi anni, ma dai campani non mi è stato chiesto. Con Vigorito ci siamo visti in amicizia, ho visitato il suo centro a Napoli. Non abbiamo parlato di giocatori. Iemmello? Per doti tecniche lo vorrebbero tutti in B, ma ha costi importanti che il Pescara non può permettersi. Non si sta lavorando a incastrare Brugman e l’attaccante».