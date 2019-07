Pescara, Tumminello è molto vicino, ma non è solo: ecco tutti i nomi

Calciomercato Pescara, Tumminello è molto vicino. E non è solo. Ecco chi sono gli altri due giocatori dal vivaio dell’Atalanta

Il Pescara sembra aver accelerato sul mercato. Sembra quasi fatta per l’approdo in biancazzurro del classe 1998 Marco Tumminello, desiderato da Sebastiani già dalla scorsa stagione. Gli assalti all’Atalanta però non finiscono qui: altri due sono i nomi legati alla società bergamasca, secondo Di Marzio.

Il primo sarebbe Willy Ta Bi, ivoriano alla prima esperienza in assoluto in prima squadra dopo un anno nel settore giovanile. L’altro, Filippo Melegoni, è un classe 1999 già conosciuto in ambiente abruzzese per aver militato coi colori del Pescara già lo scorso anno.