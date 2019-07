Pescara, ufficiale l’arrivo di un centrocampista dall’Atalanta 

Il Pescara ha comunicato l’arrivo in prestito di un centrocampista dall’Atalanta: l’ufficialità del club del Delfino

«La Delfino Pescara 1936 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’Atalanta Bergamasca Calcio le prestazioni sportive del centrocampista Willy Bracciano Ta Bi».

Con questo comunicato, il Pescara ha ufficializzato l’arrivo in prestito del centrocampista ivoriano classe ’99, Ta Bi. Dopo essere stato prelevato dal Mimosas in patria nella scorsa sessione invernale (il 30 gennaio 2019) ha giocato da fuoriquota nella Primavera nerazzurra di Massimo Brambilla (9 presenze e 3 reti) con cui si è laureato campione d’Italia Under 19.