Sigla una doppietta contro l’Empoli ed è ora il miglior marcatore di sempre della storia della SPAL. Raggiunge quota 14 gol stagionali

Andrea Petagna festeggia così la sua centesima presenza nel massimo campionato italiano. L’attaccante è alla sua miglior stagione in Serie A con la maglia della SPAL. Spesso accusato di essere poco efficace in fase realizzativa, l’attaccante ex Atalanta ha avuto occasione di riscattarsi in questa stagione. La doppietta siglata contro l’Empoli ha permesso al bomber di raggiungere quota 14 reti stagionali. E non solo, ora è anche il miglior marcatore di sempre della storia della Spal.

Non è un caso che gli occhi di molti club italiani gli siano puntati addosso. Su di lui soprattutto il Torino di Mazzarri. Ora anche Mancini non potrà fare più finta di niente. L’attaccante classe ’95 è sotto i riflettori. Che stagione.