Petrachi, Cairo vuole Cangiano per liberare il ds alla Roma

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, avrebbe chiesto Cangiano alla Roma per liberare il ds Petrachi ai giallorossi

Cairo, nonostante le dimissioni di Gianluca Petrachi, non vorrebbe lasciar andare il proprio ds gratis alla Roma. Per tale motivo, il presidente del Toro avrebbe chiesto come contropartita Gianmarco Cangiano dei giallorossi.

L’esterno d’attacco classe 2001 è il calciatore più prolifico d’Italia con 14 gol in 28 presenze. Nel caso in cui la Roma accettasse, allora il club granata lascerebbe partire Petrachi verso la Capitale