Petrachi Roma, due Primavera per “liberarlo” dal Torino: ecco chi sono

Petrachi Roma, due Primavera per “liberare” il direttore sportivo dal Torino: ecco chi sono i giovani voluti dai granata

Due giovani della Primavera in cambio di un direttore sportivo. Questo, in una sintesi un po’ estrema, l’accordo tra la parti raggiunto da Torino e Roma per il passaggio in giallorosso del dirigente Gianluca Petrachi. A garantire un “indennizzo” ai granata, con i quali il ds aveva un contratto in essere, sono allora Freddi Greco e Flavio Bucri.

Due ragazzi classe 2001, innanzitutto, dunque anagraficamente perfetti per andare a rinforzare la Primavera granata di Coppitelli nella prossima stagione. Il primo è un duttile centrocampista, di piede mancino, originario del Madagascar e sbocciato nella Lodigiani. Il secondo una punta col vizio del gol, a segno tanto in semifinale (contro il Toro…) quanto in finale nella cavalcata scudetto dell’Under 17 giallorossa della scorsa stagione. E già in rete con la prima squadra, quest’anno, nell’amichevole persa 2-1 col Benevento.