Petrachi: «Roma piazza importante. Conosco le aspettative del club»

Ecco le prime parole di Petrachi da ds giallorosso riportate dal sito ufficiale della società capitolina:«La Roma rappresenta per me un’avventura ambiziosa e incredibilmente stimolante. Conosco bene le aspettative di un Club e di una piazza così importanti, proprio per questo ho accettato immediatamente questa sfida».