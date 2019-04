Cairo pronto a blindare Petrachi: in arrivo il rinnovo?

Gianluca Petrachi verso il rinnovo del contratto con il Torino? Il ds potrebbe rimanere in granata e prolungare l’accordo

Urbano Cairo nei giorni scorsi aveva spazzato via ogni dubbio: «Non capisco tutte queste voci su Petrachi, ha ancora un contratto con noi fino al 2020». Tante infatti le voci sul futuro del direttore sportivo del Torino, cercato e apprezzato da numerosi club, tra cui Inter e Roma. Entrambi i club vorrebbero affidargli la gestione sportiva ma il Toro non vuole lasciar andare il suo direttore sportivo. Il ds ha svolto un ottimo lavoro in questi anni, ha scoperto numerosi talenti e ha permesso al Toro del presidente Cairo di iscrivere a bilancio numerose plusvalenze.

Secondo le ultime indiscrezioni, il direttore sportivo granata sarebbe vicino al rinnovo del contratto con il Torino. Il presidente Urbano Cairo vuole spazzare le voci e vuole ripartire proprio da Gianluca Petrachi. Cairo vuole blindare il dirigente e potrebbe prospettargli un prolungamento con delle condizioni subordinate alle plusvalenze future. Il direttore sportivo potrebbe mettere la firma su un contratto fino al 2022. Nelle prossime settimane potrebbero esserci nuovi sviluppi sul futuro del ds salentino. Possibile la permanenza a Torino, nonostante le lusinghe di Inter e Roma. Cairo vuole blindare Petrachi.