German Pezzella, difensore della Fiorentina, ha raccontato in un’intervista a Sportweek la sua esperienza con il Coronavirus.

«E’ stata più che altro una brutta febbre, ma è stato tutto accettabile. Sono sempre stato in contatto con i miei due compagni e con tutti gli altri, siamo un bel gruppo e abbiamo cercato di distrarci prendendoci in giro anche nei momenti difficili. Commisso? Si è preoccupato subito per me, mi ha chiamato quasi ogni giorno per sapere come stavo, come anche Iachini».