Pezzella è del Genoa. Visite superate: «Sono felice ed emozionato»

Colpo del Genoa che ha ingaggiato Giuseppe Pezzella, terzino sinistro classe 1997, arrivato dall’Udinese. Le ultimissime

Il Genoa piazza un colpo sul mercato. No del Monaco per Barreca, i rossoblù hanno raggiunto l’accordo con l’Udinese per Giuseppe Pezzella. Il terzino sinistro classe ’97, nel giro dell’Under 21 azzurra, è arrivato nella tarda serata di giovedì dopo aver ottenuto il via libera dall’Udinese e ha sostenuto le visite mediche con il Genoa presso l’Istituto Baluardo. Il giocatore può essere considerato il nuovo terzino sinistro del club rossoblù: a breve arriverà l’ufficialità del nuovo accordo con il Grifone.

Pezzella ha parlato ai microfoni dei giornalisti presenti al termine delle visite mediche: «Sono felice ed emozionato di iniziare questa nuova avventura. Non vedo l’ora di mettermi a disposizione dell’allenatore e dei compagni. Prandelli? Non l’ho ancora sentito, aspettiamo oggi per l’ufficialità e la firma al contratto. Perinetti? L’ho sentito, l’ho avuto al Palermo. Ci siamo sentiti c’è grande stima tra di noi, non vedo l’ora di andare in campo. Arrivo con grande entusiasmo e con grande voglia di rilanciarmi. Qui c’è il mare ed è un aspetto importante per me che vengo dal mare. I tifosi? Ho giocato da avversario, conosco il loro calore e li voglio ringraziare perché mi hanno riempito di messaggi di benvenuto, spero di ripagarli in campo con grandi prestazioni».