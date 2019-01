Milan, è fatta per Piatek: le cifre e i dettagli dell’operazione

Piatek a un passo dal Milan: il polacco arriverà in prestito oneroso dal Genoa. Affare complessivo da circa 40 milioni di euro, ma per i rossoneri nessun problema col FPF UEFA

Oggi o al massimo domani dovrebbe essere il giorno di Krzysztof Piatek al Milan: non ci sono praticamente più dubbi sul passaggio dell’attaccante del Genoa in rossonero al posto di Gonzalo Higuain (che già oggi potrebbe passare al Chelsea una volta ricevuto il via libera definitivo della Juventus, che si assumerà l’onere di interrompere il prestito al Milan). L’accordo tra le parti sarebbe stato raggiunto in linea di massima sulla base di un prestito oneroso (le cifre dovrebbero essere stabilite nelle prossime ore, ma si parla di circa 8/10 milioni di euro) con diritto (o obbligo) di riscatto fissato intorno ai 30 circa. La cifra finale dell’intera operazione dovrebbe aggirarsi comunque intorno ai 40 milioni di euro o poco più, così come inizialmente preventivato dai rossoblu. Accordo raggiunto anche tra il Milan e l’attaccante polacco: Piatek in rossonero guadagnerà 2 milioni di euro netti l’anno.

Scavalcato infine l’ostacolo relativo ai paletti imposti dal Fair Play Finanziario UEFA: tramite la formula del prestito oneroso il Diavolo non spenderà un euro in più di quanto avrebbe dovuto fare da qui a fine stagione con Higuain. Anzi… I rossoneri senza il Pipita risparmieranno circa 18 milioni di euro lordi: i 9 della metà dell’ingaggio che avrebbe percepito l’argentino da qui a fine stagione ed i 9 della metà del prestito oneroso da girare alla Juve sempre entro giugno. Tenendo presente che, nel complesso, Piatek non arriverà a costare al momento più di 12 milioni di euro e che il riscatto di Higuain era fissato a 36, mentre quello del polacco ad una cifra minore, per il Milan si tratterà addirittura di un risparmio. Il Genoa ha dato ieri altre quarantotto ore per finalizzare l’affare: entro la fine della settimana Piatek sarà rossonero.