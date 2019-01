Il Genoa potrebbe perdere il suo centravanti Piatek. Calciomercato Genoa: i possibili eredi del centravanti polacco

Il Genoa e il Milan hanno avuto dei contatti nelle ultime ore per parlare del possibile trasferimento di Piatek in rossonero. Il club rossoblù ha chiesto 50 milioni di euro, il Milan ha risposto con un prestito oneroso ingente con diritto di riscatto che comporti dei paga­menti spalmati su almeno 3 anni per via dei problemi con il Fair Play Finanziario (si può arrivare a una soluzione totale da 40 milioni più bonus). E il Genoa? I rossoblù, almeno in teoria, hanno già in rosa l’erede di Piatek: Andrea Favilli. Preziosi in estate ha investito 5 milioni di euro per il prestito e ne investirà altri 7 per il riscatto. Il centravanti ha giocato poco, chiuso da Piontek, e con l’eventuale addio del centravanti polacco potrebbe avere una grande chance.

«Siamo convinti del suo valore, quando abbiamo scelto il Genoa nessuno conosceva Piatek e nessuno avrebbe scommesso sull’esplosione del polacco. Andrea non si muove da Genova e contro il Milan, vista la squalifica di Piatek, partirà titolare, Prandelli permettendo. Sono convinto che Favilli sarà il prossimo centravanti della Nazionale» ha detto di recente il suo agente. Il Genoa ha in rosa anche Gianluca Lapadula ma il centravanti ex Milan dovrebbe andare via (piace a Empoli e Udinese). I rossoblù quindi potrebbero tornare sul mercato. In passato sono stati fatti i nomi di Destro e Thereau, in uscita da Bologna e Fiorentina, ma anche quello di Moise Kean, attaccante classe 2000 della Juve (Allegri però ha bloccato la sua partenza). Il Genoa potrebbe bussare alle porte del Chievo per chiedere Stepinski, centravanti che si è ben comportato nei suoi anni a Verona. Un’altra soluzione invece potrebbe portare a un nuovo acquisto dall’estero, magari in Polonia, provando a ripetere la scommessa Piatek. Una scommessa suggestiva e un nostro consiglio al presidente Preziosi? Mario Balotelli.