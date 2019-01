Leonardo chiama Preziosi e avvia le trattative per Piatek. Servono quasi 50 milioni di euro. Tutto dipenderà da Higuain

Krzysztof Piatek è diventato l’obiettivo di mercato numero uno del Milan. Il club rossonero cerca una nuova punta e ha deciso di puntare tutto sul centravanti polacco del Genoa, autore di 13 gol in questo campionato, più altri 6 in Coppa Italia che portano il bottino a 19 gol in 21 partite. ‘Piontek’, la sorpresa del campionato, può cambiare maglia dopo 6 mesi. Il Milan vuole puntare su di lui in caso di addio di Higuain (il Pipita dovrebbe andare via dopo la Supercoppa) e Leonardo, che non è partito per Gedda ma è rimasto in Italia, ha telefonato al presidente Preziosi per avviare ufficialmente la trattativa con il Genoa.

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, in attesa di capire le reali intenzioni del Pipita, Leonardo si è portato avanti nella caccia al suo erede. I dettagli della telefonata sono stati nascosti dai diretti interessati, anche perché il brasiliano deve fare i conti con la prassi interna che prevede l’autorizzazione da Elliott e Gazidis. La proprietà, prima di muoversi, deve avere la certezza dell’addio di Higuain ma un quadro più chiaro si avrà solo dopo la Supercoppa. Il Genoa ha chiesto 50 milioni, si può arrivare a una soluzione che preveda l’esborso di 40 milioni più 6-7 di bonus. L’unica strada è quella del prestito oneroso con diritto di riscatto che comporti dei pagamenti spalmati su almeno 3 anni. Il Genoa però non ha ancora preso una decisione: vendere o non vendere Piatek?