Il Napoli potrebbe muoversi a gennaio per giugno. Nel mirino degli azzurri ci sono Piatek del Genoa e Lazzari della Spal

Il Napoli cerca rinforzi ma non necessariamente per gennaio. CarloAncelotti, al momento del suo approdo, non ha chiesto grandi colpi e sarà così anche a gennaio. Il club azzurro infatti non dovrebbe piazzare colpi importanti ma potrebbe muoversi per anticipare gli avversari in vista del prossimo mercato estivo. Secondo Sportitalia infatti, il Napoli potrebbe muoversi a gennaio, andando a bloccare alcuni elementi che potrebbero tornare molto utili a Carlo Ancelotti nella prossima annata.

Il presidente De Laurentiis si muoverà già per la sessione di mercato che si aprirà giugno. Il club azzurro ha due obiettivi: mettere le mani su Piatek, bomber del Genoa, capocannoniere del campionato di Serie A con 10 gol, e per ManuelLazzari, esterno destro classe ’93 della Spal. Due dunque gli obiettivi del Napoli, entrambi ‘italiani’. ADL e Giuntoli proveranno a bloccare i due calciatori in vista della sessione estiva. Un terzino destro e un centravanti per Carlo Ancelotti ma non subito. Il Napoli prova ad anticipare il futuro: contatti con il Genoa e con la Spal per bomber Piatek e per l’interessante laterale destro della Spal Manuel Lazzari.