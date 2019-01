Il Milan cerca un nuovo centravanti e pensa a Piatek del Genoa. Leonardo pronto all’assalto per giugno: le ultime

Sarà Krzysztof Piatek l’erede di Gonzalo Higuain al Milan? I rossoneri vogliono trattenere il Pipita e, salvo sorprese, il centravanti argentino rimarrà alla corte di Gattuso fino al termine della stagione. Il riscatto dalla Juventus dipenderà dalla qualificazione in Champions League del Milan. I rossoneri hanno iniziato a guardarsi attorno e in caso di mancata conferma del Pipita potrebbero bussare alle porte del Genoa per il vice-capocannoniere del campionato italiano. Le linee guida dettate da Elliott sono ormai definite: spese solo per gli Under 25, no a campioni ‘datati’ come Ibrahimovic e Fabregas.

Il Milan si è già mosso per Piatek ed è pronto a lanciare la sfida alle grandi del nostro calcio e, come detto, l’eventuale arrivo del polacco classe ’95 in rossonero dipenderà dal futuro di Higuain. Mentre per quanto riguarda Juve e Inter, dipende tutto, o comunque molto, dai rinnovi contrattuali. In casa bianconera il punto di doman­da riguarda Mandzukic: se il croato resterà, tutte le caselle dell’attacco saranno occupate. In casa nerazzurra stesso di­ scorso, più o meno, con Icardi. Preziosi sa di avere in mano un gioiello e non ha fissato un prezzo ma al momento si parte da non meno di 60 milioni.