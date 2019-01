Piatek, il retroscena: il Milan gli ‘nega’ la 9

Krzysztof Piatek sarà il nuovo centravanti del Milan. Al centravanti rossonero ‘negata’ la maglia numero 9 per scaramanzia

La maledizione del numero 9 o se preferite la maledizione di Pippo Inzaghi colpisce ancora. Tanti i centravanti che hanno indossato la maglia numero 9 del Milan dopo SuperPippo, tutti, in un modo o nell’altro, hanno miseramente fallito. Da Matri a Lapadula passando per Torres, Kalinic e Higuain, la maledizione del numero 9 rossonero ha colpito sempre, anche il Pipita, probabilmente il centravanti più forte arrivato al Milan dai tempi di Pippo. I rossoneri hanno deciso di non correre rischi e hanno ‘negato’ la maglia numero 9 a Krzysztof Piatek.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, in accor­do con la società, che per motivi scaramantici ha preferito non assegnare la maglia lasciata libera dal Pipita (dal 2012 ad oggi, i successori di Inzaghi hanno messo assieme appena 39 gol in totale), Piatek ha scel­to di indossare la numero 19. La pesante eredità resta ma il nuovo centravanti rossonero non avrà la numero 9 sul groppone. Il Milan si gioca tanto con questo investimento e ha deciso di non correre rischi, anche a livello scaramantico. D’altronde, come diceva Eduardo De Filippo, «Essere superstiziosi è da ignoranti ma non esserlo porta male».