Piatek sulla scia di Milito: numeri impressionanti per il Pistolero

Krzysztof Piatek come il Principe Diego Alberto Milito. Il centravanti del Genoa punta nuovi traguardi e nuovi record

Bomber nella scia dei bomber. KrzysztofPiatek come il Principe Diego Alberto Milito. Il centravanti polacco ha messo a segno il suo undicesimo gol in campionato, trasformando un penalty in occasione di Genoa-Spal. Il centravanti rossoblù ha realizzato il primo gol dell’era Prandelli e ha sfiorato un altro record: ‘Piontek’ è il secondo giocatore del Genoa ad aver segnato più di 10 gol nelle prime 15 giornate di campionato (è a quota 11). Meglio di lui solo Milito con 12 gol segnati nella stagione 2008-09, quella del quinto posto e della qualificazione in Europa League. Milito chiuse poi la stagione con 24 reti.

La sensazione è che il bomber polacco possa anche far meglio del centravanti argentino che ha fatto la storia del Genoa, e poi dell’Inter. Piatek è il capocannoniere del campionato con 11 centri, appunto, e ha messo alle sue spalle Cristiano Ronaldo e Ciro Immobile, secondi con 10 gol. In Coppa Italia aveva tenuto in piedi il Genoa con una doppietta su rigore, ieri Piatek si è dimostrato un cecchino infallibile segnando 4 gol su 4 rigori tirati (5 su 5 contando quello del 7-7 in Genoa-Entella). I numeri del polacco fanno impressione: 17 gol segnati in 17 partite, in pratica uno ogni 90′. Piatek è una macchina da gol ma non solo: il centravanti polacco ha straordinarie doti atletiche perché è quello che percorre più chilometri a partita: 10,6 di media. Non solo gol per il bomber Piontek, ora più che mai sulla scia di Milito!