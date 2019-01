Tutti pazzi per Piatek: offerte da Roma e Real Madrid

Roma e Real Madrid su Piatek del Genoa. Il centravanti polacco non andrà via a gennaio e piace anche al Milan

Tutti vogliono Krzystzof Piatek! Il centravanti del Genoa ha sorpreso in questa prima parte di stagione ed è finito sul taccuino di molti direttore sportivi, italiani e stranieri. Il centravanti polacco, autore di 13 gol in campionato, piace al Milan che potrebbe avviare i contatti in caso di mancato riscatto da parte di Gonzalo Higuain. Sul giocatore però c’è anche la Roma. Monchi già a settembre aveva posto le basi per trattare il centravanti in vista della prossima stagione, avendo un canale preferenziale con il procuratore del polacco. Finora nessun club si è mosso in modo concreto e la Roma può studiare al meglio la strategia per convincere il Genoa.

Il presidente Preziosi pregusta una grande plusvalenza: il giocatore è costato appena 5 milioni di euro e la sua valutazione è già schizzata in alto (si parla di 60 milioni di euro). Attenzione però alle ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna con il Real Madrid che avrebbe mosso i primi passi per l’ingaggio di Krzystzof Piatek. Il Real Madrid, dopo l’addio di Cristiano Ronaldo, ha evidenziato delle difficoltà e il club di Perez starebbe pensando al centravanti del Genoa. A sorprendere però le modalità del trasferimento: il Real starebbe infatti pensando di chiedere il giocatore addirittura in prestito al Genoa già nell’attuale sessione di mercato. Un’ipotesi fantasiosa e che fa sorridere visto il divario finanziario tra le due società.