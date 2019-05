Piatek, tra il digiuno e il record: il polacco a caccia della doppia cifra

Contro il Frosinone Piatek avrà l’occasione di interrompere il proprio digiuno che dura da oltre 500 minuti e centrare uno storico record

Domenica alle 18 il Milan scenderà in campo contro il Frosinone per continuare ad alimentare i propri sogni di qualificazione in Champions. Per farlo punterà forte su Krzysztof Piatek, a secco da oltre 500 minuti. Il polacco, così come al Genoa, aveva iniziato benissimo in rossonero salvo poi incepparsi per cinque gare consecutive.

Il polacco scenderà in campo contro i ciociari sospeso tra record positivi e strisce negative. Se proprio bisogna inseguire un obiettivo personale, meglio concentrarsi sulla «doppia doppia»: 2 gol lo porterebbero a 10 centri rossoneri in Serie A, dopo i 13 segnati col Genoa. Sarebbe un inedito per il campionato italiano, nonché per i principali esteri in questo millennio. Con l’eccezione di Pierre-Emerick Aubameyang (2017-18), che andò in doppia cifra con due maglie ma in Paesi diversi: 13 reti col Borussia Dortmund e 10 con l’Arsenal.