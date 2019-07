Piccinini: «Champions su Mediaset? Non sarò più il telecronista» – FOTO

Il celebre telecronista, Sandro Piccinini, ha annunciato che non sarà più il telecronista per la Champions su Mediaset – FOTO

La Champions torna in chiaro su Mediaset dopo una stagione di assenza. Grazie all’accordo con Sky, anche su Canale 5 e Italia 1 si potranno vedere alcuni match della massima competizione europea. Per molti questa poteva essere l’occasione di risentire la voce di Sandro Piccinini, ma il celebre telecronista ha smentito la possibilità che possa tornare a Mediaset.

Ecco le sue parole pubblicate tramite il suo account di Twitter: «Per chiarire: l’anno sabbatico è finito, ma con Mediaset ci siamo separati l’anno scorso e la situazione non è cambiata, dunque non sarò io a commentare la nuova Champions. Complimenti alla mia ex azienda per il colpaccio e in bocca al lupo ai colleghi. Io rimango in vacanza».