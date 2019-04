Pierpaolo Marino sul caso Icardi: «La società ha coperto una scelta dello spogliatoio»

Ecco l’opinione espressa sul caso Icardi dal noto dirigente sportivo Pierpaolo Marino ai microfoni di Radio Sportiva

In una intervista rilasciata a Radio Sportiva, il noto dirigente sportivo, Pierpaolo Marino, ha parlato del caso Icardi e della sua esclusione durata 50 giorni dalla rosa dell’Inter. Icardi è tornato solo mercoledì scorso a vestire la maglia nerazzurra andando fra l’altro a segno su rigore nel 4-0 contro il Genoa. «E’ stata una decisione presa dallo spogliatoio – ha chiosato Marino – che la società ha fatto passare come scelta propria. In questa situazione, Spalletti si è trovato in difficoltà e ha coperto le verità».

Il reintegro di Icardi in rosa ha fatto molto discutere anche la tifoseria nerazzurra che lo beccato a più riprese durante il match contro il Genoa nonostante l’ottima prestazione offerta dalla squadra, Icardi compreso.