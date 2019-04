Andrea Pinamonti affronterà quest’oggi la sua Inter. A fine stagione tornerà alla base per essere nuovamente ceduto

Andrea Pinamonti sfida l’Inter. Una sfida non semplice per l’attaccante classe ’99 che è in prestito al Frosinone proprio dai nerazzurri. L’anno scorso il giovane veniva scarrozzato da Milan Skriniar (era privo di patente), oggi i due, diventati grandi amici, si affronteranno in campo. A fine stagione potrebbero ritrovarsi ma solo per poco perché secondo La Gazzetta dello Sport, il giovane calciatore è destinato a lasciare l’Inter, stavolta, probabilmente, a titolo definitivo. I nerazzurri hanno bisogno di nuove plusvalenze e il classe ’99 potrebbe essere la prossima cessione importante.

Il centravanti ha segnato 5 gol in questa stagione. A gennaio poteva andare via, al Parma, ma ha preferito rimanere per aiutare il Frosinone. A fine stagione il ritorno alla base ma solo temporaneo. Già numerose le richieste pervenute all’Inter. Dall’Ajax al Sassuolo passando per lo stesso Parma: sono in tanti ad aver chiesto informazioni su Pina-gol. Il centravanti è stato titolare fisso e i ciociari hanno cominciato a incassare i dividendi. L’anno prossimo farà cassa l’Inter perché quella di Pinamonti sembra essere l’ennesima cessione annunciata, realizzata in nome del bilancio. Ci sarà tempo però per pensare al futuro. Oggi Pina proverà a fare uno scherzetto all’amico Skriniar e a tutta l’Inter.