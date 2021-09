Pinamonti: «Mi mancava tanto il gol, quando non arriva è sempre dura»

Andrea Pinamonti ha parlato dopo il gol segnato in Empoli-Bologna

Andrea Pinamonti, attaccante dell’Empoli in prestito dall’Inter, ha trovato il primo gol stagione nel match contro il Bologna. Ai microfoni di Dazn, la punta ha espresso le sue emozioni dopo la rete.

«Mi mancava tanto il gol, quando non arriva è sempre dura. Ho trovato equilibrio e serenità, lavoro tanto in settimana e ho la fiducia della società, mi avevano detto di star tranquillo che il gol sarebbe arrivato. Serenità? Nulla di particolare, mi reputo fortunato per le varie esperienze, da Frosinone per la salvezza al Genoa, una piazza davvero calda con tante critiche, passando per la mentalità vincente dell’anno all’Inter. Adesso ho questa serenità che mi permette di lavorare senza troppe pressioni, sono convinto di quello che faccio e spero di continuare così».