Pinamonti saluta il Frosinone: il suo messaggio di addio sui social – FOTO

Il centrocampista del Frosinone, Andrea Pinamonti, ha pubblicato un post di addio sui suoi canali social – FOTO

Attraverso un post su Instagram, Andrea Pinamonti, ha salutato il Frosinone pubblicando un post di ringraziamenti.

Ecco le sue parole: «Ho davvero poche parole da dire! Un grazie speciale al Frosinone Calcio per questo anno fantastico. Mi avete accolto a braccia aperte e mi avete fatto sentire fin da subito il vostro affetto e questo non lo dimenticherò mai! Tornerete presto in alto, ne sono sicuro! Un abbraccio».