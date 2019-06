Pinamonti show! Gol da posizione impossibile contro il Mali! – VIDEO

L’Italia è tornata in vantaggio contro il Mali nei quarti di finale del Mondiale Under20 con un gol da posizione impossibile del suo capitano Andrea Pinamonti. Bellissimo il gesto tecnico dell’attaccante dell’Inter che infila da posizione molto angolata il portiere avversario con un diagonale precisissimo.

Italia che è in vantaggio di uomini in campo da inizio primo tempo ma che aveva subito il pareggio dello scatenato Koita. Ora la semifinale mondiale è un po’ più vicina.

Pinamonti’s first goal, practically at an impossible angle. pic.twitter.com/XnSSxLS7Ai

— FedeNerazzurra (@_FedeNerazzurra) June 7, 2019