PINNA: «Un sogno esordire con il Cagliari in Serie A»

Simone Pinna ha fatto il suo esordio contro il Brescia e ha rinnovato con il Cagliari: tutta l’emozione del giovane

Pinna racconta le sue emozioni dopo il rinnovo con il Cagliari e l’esordio in Serie A.

RINNOVO – «Ho rinnovato il mio contratto dopo aver firmato 3 anni fa per andare in prestito. Adesso che sono tornato mi fa doppio piacere aver rinnovato il contratto».

PRIMA SQUADRA – «Era impensabile partire titolare. Mi hanno detto di andare in ritiro, ho messo me stesso in allenamento e sono riuscito ad esordire in campionato e in Serie A. Aspettavo questa conferma da tanto tempo e quando mi è stata data sono stato felice. Sono stato fortunato, rimango qua. Prestito a gennaio? Sfrutterò qualsiasi occasione».

TITOLARE – «Il mister me lo ha detto allo stadio, io non ho avvisato nessuno. Qualsiasi partita sarò chiamato a giocare giocherò».

ESORDIO – «La soddisfazione personale c’è ma io penso alla squadra. Sarebbe stato più importante fare risultato».