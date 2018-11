Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, ha presentato in conferenza stampa il match contro la Juventus. Ecco le sue parole

Vigilia sentita in casa Fiorentina: domani al Franchi arriva la Juventus. StefanoPioli, allenatore dei viola, ha parlato in conferenza stampa presentando così la gara: «Non saremo noi a caricare il Franchi, noi dobbiamo prendere energie da tutto e non dobbiamo pensare ad altro. Quello che abbiamo fatto ci è servito per arrivare a questa partita con una buona identità di squadra. Dovremo fare una grandissima partita ma non ci sono squadre imbattibili e giustamente ci dobbiamo credere e dobbiamo giocare per vincere. Cristiano Ronaldo immarcabile? E’ il miglior giocatore al mondo insieme a Messi. Credo che per tanti versi sia immarcabile, bisogna sporcare i palloni verso di lui. Ora si marca a zona e nella propria zona l’avversario va marcato e dobbiamo concedere poco spazio a lui e agli attaccanti della Juve. La differenza tra la Juve e le altre? Negli ultimi anni ha aumentato la differenza economica con le altre ed è un grande vantaggio ma l’ambiente che si respira, si vive, ti dà la mentalità vincente. Non è un giocatore più forte o un allenatore, è il meccanismo che ti aiuta a dare tanto. Questo domani non conta niente, conta solo la partita e dare tutto quello che abbiamo».

Prosegue Pioli: «Gli unici allenatori che hanno vinto contro la Juve sono stati Chiesa, Oliveira e io quando giocavo. Non c’è bisogno di spiegare agli altri quanto sia importante questa partita. I giocatori hanno grande voglia di giocare questa partita e anche grande ambizione. La Juve è una delle migliori d’Europa, non ha mai perso nell’anno solare in trasferta. Il Franchi pieno ci aiuterà ma il livello di sostegno è sempre stato alto quest’anno, in casa abbiamo fatto sempre bene e molto dipende anche da questo e i ragazzi prenderanno energia da questo. Però dovremo essere molto precisi dal punto di vista tecnico e dovremo metterci tanto cuore. Gerson a destra o a centrocampo? Vediamo ma gioca. A me domenica è piaciuto. Pjaca è tornato e sarà convocato. Io non ho mai vinto da allenatore contro la Juve? Il passato non si può cambiare ma il futuro sì, è uno stimolo. Domani ai miei chiedo la precisione tecnica, dovremo essere bravi a giocare un calcio tecnicamente il migliore possibile. Cosa ruberei alla Juve? Toglierei Chiellini, il miglior difensore al mondo. Senza Chiellini perderebbero molto nella loro fase difensiva».