Pioli è il miglior allenatore del mese di maggio: premio col Sassuolo per il tecnico del Milan

Il premio Coach Of The Month di maggio è stato assegnato all’allenatore del Milan Stefano Pioli. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Sassuolo – Milan, in programma domenica 22 maggio 2022 alle ore 1 8.00 al “Mapei Stadium – Città del Tricolore” di Reggio Emilia.

Il premio è stato assegnato da una giuria composta da Direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre, oltre che di comportamento/fair play tenuto durante le gare.

Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 35 a alla 37 a della Serie A TIM 2021 /2022.

«ln tutto il campionato, ma soprattutto nel momento decisivo della stagione, Stefano Pioli ha saputo trasmettere forza mentale e serenità a un gruppo giovane come quello rossonero che, grazie ai successi contro Fiorentina, Hellas Verona e Atalanta, ha mantenuto a distanza l’Inter rimanendo in vetta alla classifica in vista della giornata decisiva per l’assegnazione dello scudetto. Il Milan nel mese di maggio ha mostrato la determinazione e le idee del suo tecnico, bravo a plasmare una squadra capace di svolgere al meglio sia la fase difensiva che quella offensiva », le parole di De Siervo.