Pjaca via? Pioli: «Credo in lui. Sul futuro…»

Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, ha fatto il punto della situazione sui viola e sul futuro di Marko Pjaca

Marko Pjaca è l’oggetto del desiderio del Fulham che vorrebbe rinforzare l’attacco con il croato di proprietà della Juventus ma rischiari diventare un vero e proprio oggetto misterioso. Prima l’infortunio, poi il prestito alla Fiorentina. Il giocatore viola non sta giocando con continuità e sta faticando a tornare ai suoi livelli. L’arrivo di Luis Muriel potrebbe spingere il giocatore a trovare un nuovo ruolo e potrebbe spingerlo soprattutto ad avere meno spazio.

La Juve ha incontrato i viola e nei prossimi giorni ne sapremo di più. Nel frattempo Stefano Pioli ha parlato dal Radisson Blu Resort, dicendo sta sua sul futuro del croato «Non ci riguarda l’incontro Juventus-Ramadani, è stato impiegato e non ha avuto difficoltà. Si sta allenando e credo in lui, credo che ci possa dare una mano». Il tecnico ha lodato Luis Muriel, appena arrivato: «L’ho trovato molto entusiasta di essere insieme a noi, è stato accolto bene. Credo che stia abbastanza bene fisicamente, arrivava da dieci giorni di pausa e in Spagna non giocava da due settimane. Ha giocato poco ma sta bene e ci darà una mano».