Piqué rassicura l’Inter: «Col Tottenham per vincere»

Gerard Piqué, difensore e leader del Barcellona, ha parlato in vista della sfida di Champions League contro il Tottenham

L’Inter si gioca tutto contro il Psv! I nerazzurri dovranno far meglio del Tottenham, impegnato al CampNou contro il Barcellona, per ottenere la qualificazione agli ottavi di finale di ChampionsLeague. I catalani hanno dimostrato negli anni di non prendere mai sottogamba eventi di questa portata e GerardPiqué, se ce ne fosse bisogno, ha rassicurato l’Inter. Queste le sue parole riportate da Tuttosport: «Giocheremo per vincere, come sempre. Lo dimostra la nostra storia».

Ancora Piqué in vista di Barcellona-Tottenham: «E poi non vogliamo interrompere la buona dinamica di risultati ottenuti nelle ultime uscite. In particolar modo, vogliamo riuscire a mantenere ancora una volta la nostra porta inviolata. Per quanto riguarda l’Inter e il Tottenham, spero che a qualificarsi sia la migliore. Noi, di certo, faremo la nostra partita provando a vincerla».