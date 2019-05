Pirlo a 360°: «Studio da allenatore. Mi chiamò il City, ma scelsi la Juve»

Lunga intervista concessa al Daily Mail da parte di Andrea Pirlo. L’ex centrocampista della Juve ha toccato vari temi durante la chiacchierata

Andrea Pirlo si racconta a 360°. L’ex centrocampista della Juve ha concesso una lunga intervista al Daily Mail dove ha toccato vari temi, a cominciare dal suo futuro: «Studio per fare l’allenatore. Per me Conte è il miglior mister che abbia mai avuto nella mia carriera, anche al Chelsea ha fatto un buon lavoro. Ha vinto la Premier League e la FA Cup».

Pirlo poteva giocare in Premier: «Ancelotti mi chiamò al Chelsea, ma avevo 30 anni e il club si oppose dicendo che ero troppo vecchio. Nel 2011 mi chiamò il Manchester City, ma scelsi di andare alla Juve. La Premier sicuramente sarebbe stata un’esperienza fantastica, ma sono felice di aver deciso di restare in Italia»