Pirlo-Juve, Agnelli gli propone due panchine libere: i dettagli

Andrea Pirlo potrebbe diventare il vice di Sarri alla Juventus. In alternativa ci sono libere le panchine della Primavera o Under23

In attesa delle mosse del Chelsea per liberare Maurizio Sarri, la Juve si guarda intorno per implementare lo staff che avrà a disposizione l’ex tecnico del Napoli. Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport‘, infatti, Andrea Agnelli ha chiamato Andrea Pirlo. L’obiettivo: farlo diventare in qualche modo un uomo della Juventus. Al momento ballano tre diverse cariche disponibili.

La prima, entrare nello staff di Sarri come vice allenatore. La seconda e la terza sedersi come primo allenatore su una delle due panchine bianconere rimaste vacanti: quella della Primavera e quella dell’Under 23.