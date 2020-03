Pirlo torna alla Juve? Pronto un incarico da allenatore. I dettagli

Pirlo alla Juve: ritorno da allenatore per il Maestro. Le ultime legate al possibile rientro in bianconero dell’ex centrocampista

Secondo quanto riportato da La Stampa, Andrea Pirlo avrebbe trovato l’accordo per tornare alla Juve nella prossima stagione. Dopo aver vestito la casacca bianconera dal 2011 al 2015, l’ex centrocampista tornerebbe in una nuova veste: quella di allenatore.

Il quotidiano torinese svela come le indiscrezioni convergerebbero verso la panchina della Juventus U23. In questi mesi, però, come raccolto da Juventus News 24, Pirlo è stato avvistato in quel di Vinovo per assistere alle partite della Primavera.