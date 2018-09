Andrea Pirlo e Francesco Totti, campioni del recente passato, hanno ricevuto offerte da due club della seconda divisione australiana

Andrea Pirlo e Francesco Totti, dopo il ritiro dal calcio giocato avvenuto rispettivamente nel novembre e nel maggio dello scorso anno, avrebbero ricevuto offerte dall’Australia per tornare a giocare. Come riportato da Fox Sports, l’ex centrocampista della Juventus ha ricevuto la proposta dell’Avondale (club della seconda serie australiana) per giocare la partita dei quarti di finale di Coppa contro il Sidney in programma il 19 settembre.

La medesima idea è venuta anche ad un altro club della seconda divisione australiana: il Leichaardt avrebbe proposto a Totti di giocare la partita di Coppa contro l’Adelaide del prossimo 26 settembre. Qui, a influenzare la trattativa, potrebbe esserci Giuseppe Giannini, collaboratore del club e nota conoscenza ‘giallorossa’ di Totti.