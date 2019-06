Pisa, parla il presidente Corrado: «Non faremo le comparse in Serie B»

Il Pisa è tornato in Serie B e ora non vuole fare la figura della comparsa: parole di presidente Giuseppe Corrado

La cavalcata del Pisa fino alla Serie B ha appassionato tantissimi tifosi. Il primo di questi, Giuseppe Corrado, il presidente neroblù che ai microfoni di Finestra sull’Arena ha commentato la stagione del suo club.

PROMOZIONE – «tutti hanno grandissimi meriti: il direttore Gemmi, mister D’Angelo, il suo vice Taddei, i calciatori che sono tutti migliorati in maniera esponenziale ed anche quelli che hanno giocato meno degli altri ma che si sono fatti trovare più che pronti quando sono stati chiamati in causa. Questa è una squadra che verrà ricordata per moltissimi anni ancora, ve lo assicuro».

SERIE B – «Adesso c’è da lavorare per rappresentare la città di Pisa in serie B nella maniera migliore possibile, consapevoli del fatto che chi ha visto la partita di Trieste ha visto una squadra che esprimeva un gioco già da categoria superiore»